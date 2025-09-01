صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی سائنسی مقابلے میں کامیاب طلبہ کے اعزاز میں تقریب

  • ملتان
عالمی سائنسی مقابلے میں کامیاب طلبہ کے اعزاز میں تقریب

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)قازقستان میں ہونے والے 35 ممالک کے سائنسی مقابلے میں شاندار کامیابیاں حاصل کرنے والے پاکستانی طلبہ کے اعزاز میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔

 اس موقع پر ٹیم پاکستان وائٹ اور ٹیم پاکستان گرین کے طلبا و طالبات نے اپنی محنت، تیاری اور بین الاقوامی مقابلے کے تجربات شرکاء کے ساتھ شیئر کیے ۔ڈپٹی کمشنر نے طلبہ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان پاکستان کا فخر ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کی یہ کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ اور روشن ہاتھوں میں ہے ۔ٹیم پاکستان وائٹ کے کپتان اشعر حسن اور ٹیم پاکستان گرین کی کپتان آمنہ عابد نے اپنی ٹیموں کی قیادت کرتے ہوئے سلور اور برانز میڈل جیتے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ان طلبہ کو یادگاری شیلڈز اور سرٹیفکیٹس پیش کیے اور مزید حوصلہ افزائی کا عزم ظاہر کیا۔تقریب میں طلبہ کے اساتذہ، والدین اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے جنہوں نے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر مسرت اور فخر کا اظہار کیا۔

 

