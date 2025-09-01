صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانپ کے کاٹے کے مریض کاعلاج نہ ہونے پر انکوائری کمیٹی قائم

  • ملتان
گگومنڈی(نامہ نگار)سانپ کے کاٹے کے مریض کو رورل ہیلتھ سنٹر گگو منڈی میں بروقت طبی امداد نہ ملنے کے واقعہ پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی وہاڑی نے نوٹس لے لیا۔

متاثرہ کسان ساجد ولد سردار محمد سکنہ 367/ای بی کی شکایت پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی وہاڑی کی جانب سے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ۔جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی میں میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میلسی کو کنونیئر اور ڈاکٹر ذوالفقار علی، اے پی ایم او ٹی ایچ کیو میلسی کو ممبر نامزد کیا گیا ہے ۔ کمیٹی پانچ دن کے اندر حقائق پر مبنی رپورٹ سی ای او آفس میں جمع کرائے گی تاکہ مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔یہ کمیٹی مریض کو بروقت طبی امداد نہ دینے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے حقائق معلوم کرے گی ۔اس انکوائری کے بارے میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور متعلقہ افسروں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے ۔

 

