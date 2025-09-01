صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم خریداری سینٹر کو سیلاب سے بچانے کیلئے انتظامات مکمل

  ملتان
گندم خریداری سینٹر کو سیلاب سے بچانے کیلئے انتظامات مکمل

بورے والا(سٹی رپورٹر)دریائے ستلج کے علاقہ ساہوکا میں قائم پاسکو کے گندم خریداری سینٹر کو حالیہ سیلاب سے محفوظ بنانے کیلئے حفاظتی انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔۔۔

حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اضافی عملہ کو تعینات کر دیا گیا ہے اور سینٹر کے ارد گرد تقریباً 1 ہزار فٹ لمبائی اور 9 فٹ اونچائی پر مشتمل حفاظتی بند تعمیر کر دیا گیا ہے ۔ان خیالات کا اظہار زونل ہیڈ پاسکو بورے والا وقار احمد جدون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ سرکاری گندم ہمارے پاس ملک و قوم کی امانت ہے ،اس کی حفاظت کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے ،پاسکو عملہ ہر وقت مذکورہ سینٹر پر موجود رہے گا ،کسی بھی کوتاہی اور غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا ،اس موقع پر فوکل پرسن پاسکو میاں ناصر ابدال بھنڈارا،نسیم غنی،چودھری وقاص گجر،رانا ارسلان،رانا انعام،مزمل حسن و دیگر بھی موجود تھے ۔ انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ گندم کے ذخائر کو ہر صورت محفوظ بنایا جائے گا اور عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دی جائے گی۔

 

