صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچ ویلفیئر کی کارکنوں کوسیلاب متاثرین کی فوری امداد کی ہدایت

  • ملتان
بلوچ ویلفیئر کی کارکنوں کوسیلاب متاثرین کی فوری امداد کی ہدایت

مونڈکا (نامہ نگار)بلوچ ویلفیئر آرگنائزیشن آف پاکستان نے اپنے کارکنوں کو فوری طور پر سیلاب متاثرین کی امداد کی ہدایت کر دی۔ خانپور بگا شیر میں مرکزی کوآرڈینیٹر سردار حاجی عبدالحمید خان بلوچ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ۔۔۔

پنجاب خصوصاً ضلع مظفرگڑھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے ، ہم متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان کے مطابق تنظیم کے کارکن دوآبہ، ٹھٹھہ سیالاں، مرادآباد، لنگر سرائے اور ہیڈ محمد والا سمیت مختلف علاقوں میں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ سامان کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی سہولت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنرل سیکرٹری طاہر خان بلوچ اور ساتھی پہلے ہی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سردار عبدالحمید خان بلوچ نے کہا کہ یہ سلسلہ آفت ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ انہوں نے پاک فوج، ریسکیو 1122، پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کو خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر