بلوچ ویلفیئر کی کارکنوں کوسیلاب متاثرین کی فوری امداد کی ہدایت
مونڈکا (نامہ نگار)بلوچ ویلفیئر آرگنائزیشن آف پاکستان نے اپنے کارکنوں کو فوری طور پر سیلاب متاثرین کی امداد کی ہدایت کر دی۔ خانپور بگا شیر میں مرکزی کوآرڈینیٹر سردار حاجی عبدالحمید خان بلوچ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ۔۔۔
پنجاب خصوصاً ضلع مظفرگڑھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے ، ہم متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان کے مطابق تنظیم کے کارکن دوآبہ، ٹھٹھہ سیالاں، مرادآباد، لنگر سرائے اور ہیڈ محمد والا سمیت مختلف علاقوں میں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ سامان کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی سہولت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنرل سیکرٹری طاہر خان بلوچ اور ساتھی پہلے ہی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سردار عبدالحمید خان بلوچ نے کہا کہ یہ سلسلہ آفت ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ انہوں نے پاک فوج، ریسکیو 1122، پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کو خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔