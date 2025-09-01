صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی رہنماء سیلاب متاثرین کی مدد وبحالی میں مصروف، افتخار احمد

  • ملتان
مونڈکا(نامہ نگار)سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب و ایم این اے حلقہ این اے 176نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عہدیدار، ممبران اسمبلی ،ٹکٹ ہولڈرز اور کارکن پورے جنوبی پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں میں مقامی انتظامیہ۔۔۔

کیساتھ ملکر متاثرین کی محفوظ منتقلی اور ہمہ قسمی امداد میں مصروف عمل ہیں ۔انہوں نے بتایا کہ حفاظتی بند بستی سندیلہ کے نزدیک بستی موہانہ پر بند میں دراڑیں، جانوروں کے گوبر سے بھرائی پر بند کے کمزور ہونے اور نشاندہی کے باوجود انتظامیہ کی عدم توجہی پر مقامی لوگوں کے احتجاج پر انہوں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور متعلقہ حکام سے بات کر کے مشینری بھجوا دی ہے جہاں بند کی مضبوطی و مرمت کاکام شروع کر دیا گیا ہے ۔ان کے انتخابی حلقہ این اے 176کے دونوں صوبائی ونگز کے حلقہ پی پی 270 اور حلقہ پی پی 271 کے ٹکٹ ہولڈر چودھری عدنان خالد اور میاں نوید اصغر مکول دیگر رہنماء اور کارکن متاثرہ علاقوں میں موجود اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ،پیپلز پارٹی سیلاب زدگان اور قدرتی آفت کا شکار لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔

 

