  • ملتان
پیر سید ناصر شاہ کا بارش و سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) معروف سماجی شخصیت پیر سید ناصر شاہ نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہونے والے بھاری جانی و مالی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔

صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کڑے وقت میں متاثرہ خاندانوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے ۔ حکومت، فلاحی ادارے اور مخیر حضرات فوری امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور متاثرین کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کریں تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ پیر سید ناصر شاہ نے جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے مغفرت، درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔

 

