متاثرین سیلاب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،ملک احمد یار ہنجراء
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات ملک احمد یار ہنجراء نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے جس نے عوام کو شدید متاثر کیا۔۔۔
تاہم حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت نے متاثرین کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑا۔ بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن جاری ہیں، امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں متاثرہ خاندانوں کو خیمے ، راشن، پینے کا صاف پانی اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔انہوں نے کہا کہ کسانوں اور کاشتکاروں کے نقصانات کے ازالے کے لیے خصوصی پیکیج تیار کیا جا رہا ہے ، زرعی قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دی جائے گی جبکہ بیج اور کھاد میں رعایت فراہم کر کے کسانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا، حکومت اس مشکل گھڑی میں متاثرہ عوام کی بحالی کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتی ہے تاکہ وہ جلد اپنے گھروں اور کھیتوں کی طرف لوٹ سکیں۔ملک احمد یار ہنجراء نے کہا وزیراعظم اور وزیراعلیٰ پنجاب ذاتی طور پر متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ عوامی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ریسکیو ادارے ، ضلعی افسران اور عوامی نمائندے دن رات متاثرین کی خدمت میں مصروف ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے ۔ مسلم لیگ ن ہمیشہ عوام کے ساتھ رہی ہے اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر سطح پر عملی کردار ادا کر رہی ہے ۔