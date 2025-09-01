صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متاثرین سیلاب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،ملک احمد یار ہنجراء

  • ملتان
متاثرین سیلاب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،ملک احمد یار ہنجراء

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات ملک احمد یار ہنجراء نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے جس نے عوام کو شدید متاثر کیا۔۔۔

تاہم حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت نے متاثرین کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑا۔ بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن جاری ہیں، امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں متاثرہ خاندانوں کو خیمے ، راشن، پینے کا صاف پانی اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔انہوں نے کہا کہ کسانوں اور کاشتکاروں کے نقصانات کے ازالے کے لیے خصوصی پیکیج تیار کیا جا رہا ہے ، زرعی قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دی جائے گی جبکہ بیج اور کھاد میں رعایت فراہم کر کے کسانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا، حکومت اس مشکل گھڑی میں متاثرہ عوام کی بحالی کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتی ہے تاکہ وہ جلد اپنے گھروں اور کھیتوں کی طرف لوٹ سکیں۔ملک احمد یار ہنجراء نے کہا وزیراعظم اور وزیراعلیٰ پنجاب ذاتی طور پر متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ عوامی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ریسکیو ادارے ، ضلعی افسران اور عوامی نمائندے دن رات متاثرین کی خدمت میں مصروف ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے ۔ مسلم لیگ ن ہمیشہ عوام کے ساتھ رہی ہے اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر سطح پر عملی کردار ادا کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کیلئے بھرپور آپریشن

سیلاب کے ساتھ منافع خوروں کے وار: آٹا ، گھی ، چینی ، دالیں ، سبزیاں ، پھل مہنگے

ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات

اسد مگسی اور امانت اللہ خان کا عیسیٰ خیل کا تفصیلی دورہ

مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کی بحالی کا کام مکمل

سیلا ب متاثر ین کو کسی صو رت تنہا نہیں چھو ڑا جا ئے گا،شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر