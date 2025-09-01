سیلاب متاثرین تنہا نہیں، پوری قوم ساتھ ، علی حسنین
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان علی حسنین جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے ، پوری قوم اس مشکل وقت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلابی علاقوں میں گھروں کی تباہی، تیار شدہ فصلوں، قیمتی سامان اور مال مویشیوں کے نقصان نے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو بھی آگے بڑھ کر متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں۔ علی حسنین جٹ نے کہا کہ مشکل وقت میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہی حقیقی خدمت ہے ۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر طرح کی قدرتی آفات اور سانحات سے محفوظ رکھے اور متاثرہ خاندانوں کو جلد بحالی کی توفیق دے ۔