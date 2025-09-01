رکشا میں سوار مسافروں پر جھگڑا، فائرنگ ،دو افراد زخمی
وہاڑی،بورے والا (نمائندہ خصوصی،سٹی رپورٹر) تھانہ ساہوکا کی حدود میں گاؤں 303 ای بی میں رکشا پر مسافروں کو بٹھانے کے معاملے پر جھگڑا، عامر اور نوید احمد کے درمیان تکرار ہوئی تو عامر مشتعل ہو کر گھر سے پستول اور اپنے بھائی مزمل کو لے آیا۔۔۔
اسی دوران اچانک فائرنگ ہو گئی جس سے گولی مخالف کو لگنے کے بجائے خود عامر کے بھائی مزمل کو جا لگی۔اسی اثنا میں ایک غریب راہگیر اللہ دتہ جو قریب ہی گول گپے کی ریڑھی لگائے کھڑا تھا،وہ بھی گولی کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔اطلاع پر مقامی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ۔ مزید تفتیش جاری ہے ۔مقامی افراد کا کہناہے کہ اس قسم کے جھگڑے اکثر سنگین واقعات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس لئے ایسے تنازعات کو حل کرنے کے لئے سماجی سطح پر بھی کوششیں ضروری ہیں۔