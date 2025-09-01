ہیڈ سدھنائی پر سیلاب،ریسکیو سرگرمیاں تیز کردی گئیں
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)دریائے راوی ہیڈ سدھنائی عبدالحکیم پر سیلاب کی آمد کے بعد ضلعی انتظامیہ نے ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں مزید تیز کر دی ہیں۔
اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت، ایس ایچ او تھانہ عبدالحکیم رانا گلفراز، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کے اہلکار دن رات موقع پر موجود ہیں جبکہ مختلف تنظیموں کے رضاکار بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک ہیں۔انتظامیہ نے صورتحال کے پیش نظر ہیڈ سے بنائی تک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور عام آمدورفت کو نہایت محدود کر دیا گیا ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا عامر لیاقت نے کہا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں اور متعلقہ ادارے ہنگامی حالات میں فوری کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ضلعی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور حکومتی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے ۔