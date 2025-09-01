وہاڑی انتظامیہ سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے متحرک،سعید احمد
وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی)محتسب پنجاب عائشہ حمید کے نامزد سیکرٹری سعید احمد خان نے کہاہے کہ ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔۔۔
ان کے مطابق جملیرا میں پانی کا بہاؤ ایک لاکھ پانچ ہزار کیوسک، ہیڈ اسلام پر پینسٹھ ہزار اور ہیڈ سائفن پر چون ہزار 237 کیوسک ہے ۔ جملیرا میں درمیانے درجے جبکہ ہیڈ اسلام اور ہیڈ سائفن پر نچلے درجے کا سیلاب ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سعید احمد خان نے بتایا کہ 17 فلڈ ریلیف کیمپ، 10 میڈیکل کیمپ، 11 لائیو اسٹاک کیمپ اور 10 کلینک آن وہیل قائم کیے گئے ہیں۔ ان مراکز میں اب تک 851 افراد کو طبی امداد اور 2198 جانوروں کا علاج و ویکسی نیشن کیا جا چکا ہے ۔ سیلاب سے 75 موضع جات اور 60 ہزار 929 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 30 ہزار 35 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اب تک 56 ہزار 763 افراد اور 38 ہزار 725 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ۔ ریسکیو 1122 کی 18 ٹیمیں، 18 کشتیاں اور 90 اہلکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان کے مطابق عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ترجیح ہے اور متاثرہ علاقوں میں نگرانی کیلئے عملہ تعینات ہے ۔