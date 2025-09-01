موبائل شاپ مالک اور بیوہ کے درمیان تنازع، مقدمہ درج
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)شہر میں موبائل شاپ مالک اور بیوہ خاتون کے درمیان مبینہ طور پر بلیک میلنگ اور رقم ہتھیانے کے تنازع پر تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
پولیس کے مطابق چک نمبر 97 ڈبلیو بی کے رہائشی جواد اسلم موبائل شاپ کا مالک ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی کسٹمر، بیوہ خاتون سے موبائل فون کی رقم کے معاملے پر جھگڑے کے بعد قابل اعتراض ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا اور ڈیڑھ لاکھ روپے وصول کیے ۔ بعد ازاں مزید رقم کا مطالبہ اور دھمکیاں دی گئیں۔خاتون کی درخواست پر پولیس نے جواد اسلم، اس کی والدہ اور ایک وکیل سمیت دیگر کے خلاف بلیک میلنگ، نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی اور رقم ہتھیانے کے الزامات میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔دوسری جانب ملزم فریق نے مؤقف اختیار کیا کہ معاملے کا پہلے ہی پنچایتی فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ اسٹامپ پیپر کے ذریعے اس پر عملدرآمد کے لیے تھانہ گئے تھے ، تاہم رشوت نہ دینے پر پولیس نے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا دیا۔ملزموں کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہیں اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یاسر حیات کی عدالت سے عبوری ضمانت بھی حاصل کر لی ہے ، اپنی بے گناہی ثابت کریں گے ۔