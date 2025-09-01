صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل شاپ مالک اور بیوہ کے درمیان تنازع، مقدمہ درج

  • ملتان
موبائل شاپ مالک اور بیوہ کے درمیان تنازع، مقدمہ درج

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)شہر میں موبائل شاپ مالک اور بیوہ خاتون کے درمیان مبینہ طور پر بلیک میلنگ اور رقم ہتھیانے کے تنازع پر تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 پولیس کے مطابق چک نمبر 97 ڈبلیو بی کے رہائشی جواد اسلم موبائل شاپ کا مالک ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی کسٹمر، بیوہ خاتون سے موبائل فون کی رقم کے معاملے پر جھگڑے کے بعد قابل اعتراض ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا اور ڈیڑھ لاکھ روپے وصول کیے ۔ بعد ازاں مزید رقم کا مطالبہ اور دھمکیاں دی گئیں۔خاتون کی درخواست پر پولیس نے جواد اسلم، اس کی والدہ اور ایک وکیل سمیت دیگر کے خلاف بلیک میلنگ، نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی اور رقم ہتھیانے کے الزامات میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔دوسری جانب ملزم فریق نے مؤقف اختیار کیا کہ معاملے کا پہلے ہی پنچایتی فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ اسٹامپ پیپر کے ذریعے اس پر عملدرآمد کے لیے تھانہ گئے تھے ، تاہم رشوت نہ دینے پر پولیس نے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا دیا۔ملزموں کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہیں اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یاسر حیات کی عدالت سے عبوری ضمانت بھی حاصل کر لی ہے ، اپنی بے گناہی ثابت کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر