منہاج القرآن، میلاد کانفرنس کا بجٹ سیلاب زدگان کیلئے وقف
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)منہاج القرآن کی طرف سے میلاد کانفرنس کا بجٹ سیلاب زدگان کیلئے وقف ، محافل کے بجائے عملی خدمتِ انسانیت کو میلاد النبی ؐ کی حقیقی روح قرار دیا۔تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل ضلع وہاڑی کا ماہانہ اجلاس۔۔۔
صدر علامہ عبدالمتین الحسینی اور ناظم چودھری اشتیاق جٹ کی زیر صدارت کاشانہ عبداللہ میں ہوا جس میں تنظیمی کارکردگی، مالیاتی امور اور مرکزی جلوس میلاد النبیؐ میں بھرپور شرکت کے حوالے سے حکمت عملی طے کی گئی جبکہ سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔اجلاس میں راؤ محمد عبداللہ، راؤ غلام مصطفیٰ، راؤ منور طاہر اور چودھری اقبال یوسف سمیت وابستگان و عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیاانہوں نے کہا کہ امسال 1500 ویں عالمی میلاد کانفرنس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور اس کے تمام اخراجات اور کروڑوں روپے کا بجٹ سیلاب متاثرین کی بحالی پر خرچ کیا جائے گا۔ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ میلاد النبی ؐ کی اصل روح خدمت خلق، ایثار اور قربانی ہے ۔ منہاج القرآن اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف نعرے نہیں لگاتے بلکہ عملی اقدامات سے اسلام کی حقیقی روح اجاگر کرتے ہیں۔انہوں نے ہدایت کی کہ عالمی میلاد کانفرنس اس سال ایوان اقبال لاہور میں ہو گی جبکہ کارکن اپنے شہروں کے منہاج القرآن سنٹرز میں LED/پروجیکٹرز کے ذریعے براہِ راست شرکت کریں۔ اجلاس کے اختتام پر ملکی سلامتی اور سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔