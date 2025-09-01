نامعلوم افراد نے زہر دیکر محنت کش کی تین بھینسوں کو مار دیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)نواحی گاؤں 33 ڈبلیو بی میں نامعلوم افراد نے محنت کش محمد عامر کی تین قیمتی مادہ بھینسوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔
محمد عامر نے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کھیتوں میں چارہ کاٹنے گیا ہوا تھا، اسی دوران نامعلوم افراد نے اس کی بھینسوں کو زہر دے دیا جس سے وہ موقع پر ہلاک ہوگئیں، لاکھوں روپے مالیت کی یہ بھینسیں ہی اس کی جمع پونجی اور روزگار کا واحد ذریعہ تھیں۔ اس نے بتایا کہ واقعہ کے بعد انتظامیہ کی جانب سے کوئی دادرسی نہیں کی گئی۔