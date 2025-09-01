وہاڑی میں تدریسی عمل شروع 60سیلاب متاثرہ سکول بند
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) ضلعی انتظامیہ کی ہدایات پر آج سے ضلع بھر کے تمام سرکاری، غیر سرکاری اور نجی سکولوں میں تدریسی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔
البتہ ضلع کے ساٹھ سکول ارد گرد کے علاقوں میں سیلابی کیفیت اور مقامی آبادی کے انخلا کے باعث بند رہیں گے ۔انتظامیہ کے مطابق سیلاب کی صورتحال بہتر ہونے پر ان سکولوں کو بھی کھول دیا جائے گا۔ تاہم فی الحال طلبہ کی حفاظت کے پیش نظر وہاں چند یوم تعطیلات کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور تدریسی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل رہیں گی۔