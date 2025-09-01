میپکو انجینئرگرڈ سٹیشن سیلاب سے بچانے کیلئے ساہوکا پہنچ گئے
گگو منڈی(نامہ نگار)ساہوکا گرڈ سٹیشن کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے میپکو کے انجینئرز ساہوکا پہنچ گئے ،سیلابی صورت حال کا جائزہ لیا۔
تفصیلات کے مطابق ایس ای میپکو سرکل وہاڑی انجینئر ملک وسیم اختر کی قیادت میں ایکسین میپکو ڈویژن بورے والا چودھری محمد اکرم جاوید ،ایکسین میپکو ڈویژن میلسی فیاض حسین کھوکھر ،ایس ڈی او حاجی شیر سب ڈویژن سب انجینئر عاطف علی بھٹی ،سب انجینئر چودھری ساجد خورشید گرڈ سٹیشن ساہوکا پہنچ گئے ۔میپکو انجینئرز نے مختلف پہلووں کا جائزہ لیا اور گرڈ سٹیشن کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے گیٹ کے سامنے مٹی کا بند باندھ دیا اور مٹی سے بوریاں بھر کر گرڈ سٹیشن کے چاروں طرف لگا دی گئیں۔ایس ای میپکو سرکل وہاڑی انجینئر ملک وسیم اختر نے کہا کہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے بعد امید ہے کہ گرڈ سٹیشن محفوظ رہے گا اور فی الحال گرڈ سٹیشن کو خطرہ نہیں ہے ۔انہوں نے ایکسین بورے والا چودھری محمد اکرم اور ایس ڈی او حاجی شیر سب ڈویژن کو ہدایت کی کہ سیلابی صورت حال پر نظر رکھیں اور گرڈ سٹیشن کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے ۔