لائیوسٹاک افسرکا ریلیف کیمپوں میں متاثرہ مویشیوں کی خوراک کا جائزہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر محسن علی بھٹی کا ویٹرنری سروسز کی دستیابی یقینی بنانے کیلئے موضع بن مور جملیرا سہوکا، ڈاڈ جملیرا، فاروق آباد اور لکھا بنگلہ میں قائم فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ۔۔۔
متاثرہ مویشیوں کے لیے چارہ اور خوراک کی فراہمی کا جائزہ لیا،لکھا بنگلہ ریلیف کیمپ میں متاثرین کے ساتھ کھانے میں شرکت بھی کی۔انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین اور ان کے مویشیوں کی مدد کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں تاکہ کسانوں کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے ۔