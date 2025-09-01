صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کے بعد سبزیوں ، پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

  • ملتان
سیلاب کے بعد سبزیوں ، پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)حالیہ سیلاب کے بعد سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ، عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔

سیلاب نے کھیت کھلیان اجاڑ دیے اور ترسیل کے راستے متاثر ہونے کے باعث منڈیوں میں رسد شدید کم ہو گئی ہے ۔ اس وقت مارکیٹ میں ٹماٹر 200 روپے فی کلو، پیاز 180 روپے ، آلو 120 روپے اور ہری مرچ 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ۔ بھنڈی، بینگن اور دھنیا جیسی سبزیاں بھی نایاب ہو گئی ہیں جبکہ آم، سیب اور انگور سمیت دیگر پھلوں کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزی اور پھل خریدنا غریب اور متوسط طبقے کے لئے ناممکن ہوتا جا رہا ہے ۔ تاجروں کے مطابق سیلاب نے جہاں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا، وہیں راستوں اور سڑکوں کے کٹ جانے سے مال برداری کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں جس سے قلت اور طلب کے فرق نے قیمتوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے ۔عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منڈیوں میں براہ راست سپلائی یقینی بنائی جائے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ قیمتوں میں استحکام آ سکے اور غریب طبقہ سبزی و پھل خریدنے کے قابل ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر