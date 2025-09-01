سیلاب کے بعد سبزیوں ، پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)حالیہ سیلاب کے بعد سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ، عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔
سیلاب نے کھیت کھلیان اجاڑ دیے اور ترسیل کے راستے متاثر ہونے کے باعث منڈیوں میں رسد شدید کم ہو گئی ہے ۔ اس وقت مارکیٹ میں ٹماٹر 200 روپے فی کلو، پیاز 180 روپے ، آلو 120 روپے اور ہری مرچ 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ۔ بھنڈی، بینگن اور دھنیا جیسی سبزیاں بھی نایاب ہو گئی ہیں جبکہ آم، سیب اور انگور سمیت دیگر پھلوں کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزی اور پھل خریدنا غریب اور متوسط طبقے کے لئے ناممکن ہوتا جا رہا ہے ۔ تاجروں کے مطابق سیلاب نے جہاں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا، وہیں راستوں اور سڑکوں کے کٹ جانے سے مال برداری کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں جس سے قلت اور طلب کے فرق نے قیمتوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے ۔عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منڈیوں میں براہ راست سپلائی یقینی بنائی جائے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ قیمتوں میں استحکام آ سکے اور غریب طبقہ سبزی و پھل خریدنے کے قابل ہو سکے ۔