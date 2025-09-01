میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) میونسپل کمیٹی وہاڑی کا عملہ چھٹی کے روز بھی شہر کے مختلف چوکوں، گلیوں اور ڈسپوزل اسٹیشنز سے بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔
چیف آفیسر میونسپل کمیٹی راؤ نعیم خالد نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انچارج سینیٹری برانچ محمد عرفان سمیت پوری ٹیم کو شاباش دی۔راؤ نعیم خالد نے کہا شہر سے بارشی پانی کو نکال دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ۔