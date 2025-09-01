صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا

  • ملتان
میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) میونسپل کمیٹی وہاڑی کا عملہ چھٹی کے روز بھی شہر کے مختلف چوکوں، گلیوں اور ڈسپوزل اسٹیشنز سے بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

چیف آفیسر میونسپل کمیٹی راؤ نعیم خالد نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انچارج سینیٹری برانچ محمد عرفان سمیت پوری ٹیم کو شاباش دی۔راؤ نعیم خالد نے کہا شہر سے بارشی پانی کو نکال دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر