اراکین صوبائی اسمبلی ،انتظامی افسروں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

  • ملتان
گگو منڈی(نامہ نگار)اراکین صوبائی اسمبلی اور انتظامی افسروں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ ،متاثریں سے ملاقات اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت ۔

تفصیلات کے مطابق رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد یوسف کسیلیہ ،رکں صوبائی اسمبلی ملک نوشیر خان لنگڑیال اور اسسٹنٹ کمشنر بورے والا نے دریائے ستلج میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ علاقوں ساہوکا ،بن موڑ اور دیگر بستیوں کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کر کے ہونے والے نقصانات سے متعلق معلومات لیں اور فلڈ ریلیف کیمپ میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری محمد یوسف کسیلیہ نے کہا سیلاب ایک قدرتی آفت ہے جس کا مقابلہ ہمیں مل جل کر حوصلے سے کرنا ہے ،حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں دن رات مصروف ہے اور پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہے ، حکومت کسی ایک بھی فرد کو بھی بے یارو مدد گار نہیں چھوڑے گی ، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔

 

