زکریا یونیورسٹی :پروفیسر کے خلاف انٹی کرپشن انکوائری شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر) انٹی کرپشن نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ بی فارمیسی کے پروفیسر ڈاکٹر سہیل ارشد کے خلاف کرپشن کے الزامات پر باقاعدہ انکوائری شروع کر دی۔
ترجمان کے مطابق پروفیسر پر موبائل فون کے جعلی بل جمع کرا کے خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے ، جس پر انٹی کرپشن میں ایک سال سے زائد عرصہ سے پروب انکوائری جاری تھی۔ الزامات ثابت ہونے پر ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب نے ریگولر انکوائری کی منظوری دیتے ہوئے انکوائری آفیسر کو حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن نے متعلقہ ریکارڈ فوری جمع کرانے کے احکامات بھی جاری کر دیئے ۔واضح رہے کہ شہری شیراز امجد نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا تھا کہ ڈاکٹر ارشد جعلی بلوں کی مد میں پیسے وصول کرتے رہے اور 2022 میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ۔ اس حوالے سے وائس چانسلر نے انکوائری کمیٹی قائم کی تھی، جس نے ابتدائی تحقیقات میں بلوں کو جعلی قرار دیا، جس کی تصدیق موبائل سروس فراہم کنندہ یو فون نے بھی کی تھی۔ذرائع کے مطابق کمیٹی کی حتمی رپورٹ کے باوجود ڈاکٹر ارشد کا نام ڈین فیکلٹی آف فارمیسی کے عہدے کے لئے تجویز کیا گیا۔ جب یہ معاملہ گورنر ہاؤس پہنچا تو وضاحت طلب کی گئی، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ نے نئی کمیٹی تشکیل دی جس کی سربراہی پروفیسر ڈاکٹر ناظم لابر کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی کے نتائج پچھلی تحقیقات سے متصادم بتائے جاتے ہیں۔