سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، کمشنر ڈیرہ

  • ملتان
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)دریائے چناب میں سیلابی صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گذشتہ شام کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد چودھری نے مظفرگڑھ کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین کے لئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایات کی۔

انہوں نے کمپری ہینسو سکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا جہاں سیلاب متاثرین کو سہولتیں اور دیگر امدادی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد چودھری کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے ۔ انہوں نے کیمپ میں موجود میڈیکل کیمپ، ویٹرنری کیمپ اور دیگر سہولتوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایات دیں کہ سیلاب متاثرین کو وزیراعلی پنجاب کی ہدایات کے مطابق بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔کمشنر نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔اشفاق احمد چوہدری نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت پنجاب اور مقامی انتظامیہ اس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں اور ہر دستیاب امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔سیلاب سے متاثرہ افراد کی فوری اور مؤثر مدد کے لئے حکومتی سطح پر تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے ۔

 

