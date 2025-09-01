صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو انتظامیہ کو 61 ہزار 463 میٹرز فراہم ، خراب میٹرز تبدیل کرنے کا حکم

  • ملتان
ملتان(خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکوانجینئر گُل محمد زاہدنے جولائی 2025ء کے اختتام تک جلنے اور خراب ہونے والے تمام سنگل فیز میٹرز تبدیل کرنے کے احکامات جاری کردئیے ہیں ۔

 31جولائی 2025ء تک ایک ماہ کی مدت والے خراب اور جلنے والے میٹرزکی فوری تبدیلی کے لئے آپریشن سرکلوں کو 61ہزار 463سنگل فیز میٹرز فراہم کردئیے گئے ہیں ۔ ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ میپکو انجینئر ملک جاوید اقبال کے مطابق میپکو ملتان سرکل کو 8751، ڈی جی خان سرکل کو 5434، وہاڑی سرکل کو 8996، بہاولپور سرکل کو 6812، ساہیوال سرکل کو 9724، رحیم یار خان سرکل کو 5874، مظفرگڑھ سرکل کو 4766، بہاولنگر سرکل کو 4613 اورخانیوال سرکل کو 6493سنگل فیز میٹرز کا اجراء کیاگیاہے ۔ انہوں نے آپریشن سرکلوں کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی ہے کہ فوری طورپر فیلڈ و ریجنل سٹورز سے میٹرز حاصل کرکے تبدیلی کروائی جائے اور اس کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر بھجوائی جائے ۔

 

