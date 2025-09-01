پولیس کی کارروائیاں ، 2 لاکھ 38 ہزار متاثرین منتقل
ملتان (کرائم رپورٹر)ترجمان پولیس کے مطابق 02لاکھ 38ہزار سے زائد سیلاب متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔عوام کے قیمتی اثاثے 222051 بکریاں، گائیں، بھینسیں، بچھڑے اور دیگر مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کئے گئے ۔
ملتان سٹی کے علاقے کے 12 موضع جات سے 09 ہزار سے زائد افراد اور 2500سے زائد مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کئے ۔ملتان صدر کے علاقے کے 49 موضع جات سے 45 ہزار سے زائد افراد اور 76ہزار سے زائد مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کئے گئے ۔ملتان شجاع آباد کے علاقے کے 27 موضع جات سے 45 ہزار سے زائد افراد اور 47 ہزار سے زائد مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیئے ۔ملتان جلالپور پیروالہ کے علاقے کے 50 موضع جات سے 01لاکھ 38 ہزار سے زائد افراد اور01لاکھ 06 ہزار سے زائد مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کئے گئے ۔ملتان کے موضع جات کو کلیئر کرا لیا گیا ہے اور افراد اور مال مویشی کا انخلاء یقینی بنایا گیا۔سیلابی صورتحال میں ہمارے جوان دن رات میدان میں ہیں اور شہریوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لئے ہر ممکن قدم اٹھا رہے ہیں۔