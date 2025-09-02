صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو، بجلی چور رنگے ہاتھوں گرفتار

  • ملتان
کوٹ ادو، بجلی چور رنگے ہاتھوں گرفتار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) بستی جمالی میں رہائشی عامر رضا راجپوت بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔۔۔

سب ڈویژنل آفیسر میپکو سیکنڈ سب ڈویژن کوٹ ادو کی درخواست پر تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے کارروائی کی۔ چیکنگ کے دوران صارف نے واپڈا کی مین لائن سے تار ڈائریکٹ جوڑ کر غیر قانونی بجلی استعمال کی تھی۔ کارروائی کے دوران تین میٹر پی وی سی تار قبضے میں لے کر پولیس کے حوالے کی گئی۔ پولیس نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 462/1 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ، محکمہ صحت ہائی الرٹ

کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز

امن و امان خراب کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائیگی،کمشنر

کمشنر کا آر ایچ سی مڈھ رانجھا کا دورہ ،سڑک بحالی پر شاباش

جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس

مویشی پال حضرات کو سہولیات فراہم کی جائیں گی،ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس