کوٹ ادو، بجلی چور رنگے ہاتھوں گرفتار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) بستی جمالی میں رہائشی عامر رضا راجپوت بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔۔۔
سب ڈویژنل آفیسر میپکو سیکنڈ سب ڈویژن کوٹ ادو کی درخواست پر تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے کارروائی کی۔ چیکنگ کے دوران صارف نے واپڈا کی مین لائن سے تار ڈائریکٹ جوڑ کر غیر قانونی بجلی استعمال کی تھی۔ کارروائی کے دوران تین میٹر پی وی سی تار قبضے میں لے کر پولیس کے حوالے کی گئی۔ پولیس نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 462/1 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے ۔