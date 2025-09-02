گگومنڈی میں خاتون سے پرس چھیننے اور گیس ری فلنگ پر مقدمہ
گگومنڈی (نامہ نگار) موٹرسائیکل سوار ملزمان نے خاتون سے پرس چھین لیا جبکہ غیر قانونی گیس ری فلنگ پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 122-ای بی کا رہائشی احمد جمیل ولد قاری خیرالدین اپنی والدہ شازیہ تبسم کے ہمراہ موٹرسائیکل پر گگومنڈی سے واپس جا رہا تھا کہ امین سی این جی کے قریب تعاقب کرتے دو ملزمان نے شازیہ تبسم سے پرس چھین لیا جس میں 55 ہزار روپے نقدی موجود تھی۔ دریں اثناء اے ایس آئی عبدالغفار نے گرین سٹی میں غیر قانونی گیس ری فلنگ پر امجد حسین ڈوگر کے خلاف مقدمہ درج کیا۔