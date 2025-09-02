صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگومنڈی:طلباء پر چار ملزموں کی اندھا دھند فائرنگ

  • ملتان
گگومنڈی:طلباء پر چار ملزموں کی اندھا دھند فائرنگ

گگومنڈی (نامہ نگار) سکول سے واپسی پر چار ملزمان نے طلباء پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ بتایا گیا ہے کہ الائیڈ سکول کے طلباء عبداللہ، ہارون آصف، جہازیب خان اور زوہیب افضل سکول سے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔۔۔

 کہ گرین سٹی کے قریب ان کی رضارحمان ولد رانا عتیق، فہد اور ساتھیوں سے تلخ کلامی ہو گئی۔ اسی دوران رضارحمان نے پسٹل نکال کر ہارون اور ساتھیوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے باعث طلباء نے دوڑ کر دیواروں کی اوٹ لے کر اپنی جانیں بچائیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم رضارحمن بھاگتے طلباء کے پیچھے بھی گیا اور فائرنگ کرتا رہا تاہم خوش قسمتی سے چاروں طلباء محفوظ رہے ۔ شدید فائرنگ کے باعث گرین سٹی اور اردگرد کی آبادی میں خوف وہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس 15 کی کال پر موقع پر پہنچی، جائے وقوعہ سے گولیوں کے خول اکٹھے کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دئیے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ، محکمہ صحت ہائی الرٹ

کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز

امن و امان خراب کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائیگی،کمشنر

کمشنر کا آر ایچ سی مڈھ رانجھا کا دورہ ،سڑک بحالی پر شاباش

جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس

مویشی پال حضرات کو سہولیات فراہم کی جائیں گی،ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس