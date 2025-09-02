گگومنڈی:طلباء پر چار ملزموں کی اندھا دھند فائرنگ
گگومنڈی (نامہ نگار) سکول سے واپسی پر چار ملزمان نے طلباء پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ بتایا گیا ہے کہ الائیڈ سکول کے طلباء عبداللہ، ہارون آصف، جہازیب خان اور زوہیب افضل سکول سے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔۔۔
کہ گرین سٹی کے قریب ان کی رضارحمان ولد رانا عتیق، فہد اور ساتھیوں سے تلخ کلامی ہو گئی۔ اسی دوران رضارحمان نے پسٹل نکال کر ہارون اور ساتھیوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے باعث طلباء نے دوڑ کر دیواروں کی اوٹ لے کر اپنی جانیں بچائیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم رضارحمن بھاگتے طلباء کے پیچھے بھی گیا اور فائرنگ کرتا رہا تاہم خوش قسمتی سے چاروں طلباء محفوظ رہے ۔ شدید فائرنگ کے باعث گرین سٹی اور اردگرد کی آبادی میں خوف وہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس 15 کی کال پر موقع پر پہنچی، جائے وقوعہ سے گولیوں کے خول اکٹھے کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دئیے ہیں۔