خانیوال سیلاب متاثرہ علاقوں سے انخلا تیز کرنے کا حکم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے گورنمنٹ ہائی سکول فاضل شاہ میں قائم ریلیف کیمپ اور فاضل شاہ بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ شاہد رحمان، ڈسٹرکٹ منیجر عثمان سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے ۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے ریلیف کیمپ میں متاثرین سے ملاقات کی اور فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ متاثرین نے خوراک، پانی اور طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے فاضل شاہ بند کا معائنہ کیا اور دریائے چناب کے بیٹ علاقوں میں لوگوں کے انخلاء کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ انخلاء کے عمل کو مزید تیز کیا جائے تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں سے لوگوں اور مویشیوں کا بروقت انخلاء یقینی بنایا جا رہا ہے ، سنگین حالات میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریسکیو، پولیس اور رضاکار اہلکار مسلسل انخلاء کی کارروائیاں جاری رکھیں، جبکہ دریائی پانی کی آمد و اخراج کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں فوری ریسپانس دیا جا سکے ۔