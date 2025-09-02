صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن ، 10 بیروزگاروں میں ٹھیلے تقسیم

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کی جانب سے دس بے روزگار افراد میں سبزی و فروٹ کے ٹھیلے تقسیم کرنے کی تقریب ضلعی دفتر فیصل ٹاؤن میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن چوہدری علی وقاص ہنجرا، سماجی شخصیات احمد جمال عبدالحق دوگل اور ۔۔۔

سابق صدر ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن غلام رسول چوہدری تھے ۔ ٹھیلے وصول کرنے والے بے روزگار افراد نے الخدمت فاؤنڈیشن کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ علی وقاص ہنجرا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فاؤنڈیشن اب تک ایک سو سے زائد افراد میں ٹھیلے تقسیم کر چکی ہے ، جن سے افراد روزی روٹی کما کر بچوں کا پیٹ پال سکیں گے ۔ احمد جمال دوگل اور غلام رسول چوہدری نے اس اقدام کو سراہا۔ ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن نے جاری پروجیکٹس اور دریائے ستلج میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد پر بھی بات کی۔ ضلعی جنرل سیکرٹری ملک مقصود اطہر اعوان بھی تقریب میں موجود تھے ۔ بے روزگار افراد نے ٹھیلے ملنے پر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔

 

