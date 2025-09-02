لودھراں : سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز
لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔۔۔
بستی سیداں والا میں سیلابی پانی آنے پر متعلقہ محکمے الرٹ ہو گئے اور لوگوں اور مویشیوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ موقع پر امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور مقامی افراد کو ریسکیو کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے تمام محکمے الرٹ ہیں اور لوگوں و مویشیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے ۔ ریسکیو ورکرز نے علاقے میں پٹرولنگ بھی شروع کر دی ہے ۔