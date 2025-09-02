صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنرعمرانہ توقیر ، ڈی پی او کافلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

  • ملتان
وہاڑی، میلسی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل نے گورنمنٹ ہائی سکول کرم پور میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ دونوں نے سیلاب متاثرین میں راشن بیگز اور جانوروں کے لیے چارہ تقسیم کیا اور سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ادویات، ویکسین اور دیگر ضروریات کا جائزہ لیا۔۔۔

 اور کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متاثرین کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ روزانہ 6500 افراد کو خوراک فراہم کی جاتی ہے اور 1200 جانوروں کے لیے چارہ کا انتظام کیا گیا ہے ۔ ضلع میں 75 بستیاں اور 60,929 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کہا کہ متاثرین کے جان و مال کے تحفظ کے لیے افسران اور جوان فیلڈ میں موجود ہیں اور کالز پر فوری ریسپانس کیا جا رہا ہے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم، ایس ڈی پی او سعید سیال اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔

 

