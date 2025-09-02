تعلیمی بورڈ ملتان :امتحانی شیٹ کیلئے سوا5کروڑ کا سامان خریدنے کا فیصلہ
ملتان(خصوصی رپورٹر) ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ ملتان نے امتحانی شیٹ کی تیاری کے لیے 5 کروڑ 24 لاکھ روپے مالیت کا سامان خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے درخواستیں طلب کرلی ہیں۔۔۔
تفصیل کے مطابق جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سامان کی خریداری ای پروکیورمنٹ سسٹم کے تحت ای پیڈ پر ہوگی۔ ٹینڈر جمع کرانے کی آخری تاریخ 13 ستمبر صبح 11 بجے مقرر کی گئی ہے جبکہ اسی روز ساڑھے 11 بجے درخواستیں آن لائن کھولی جائیں گی۔ ذاتی رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر سروس کے ذریعے موصول ہونے والے ٹینڈر قابل قبول نہیں ہوں گے ۔ٹینڈر جمع کرانے والی کمپنیوں کو تخمینہ لاگت کا 5 فیصد پیٹل بک گارنٹی یا کال ڈیپازٹ جمع کرانا ہوگا، بصورت دیگر ان کے ٹینڈر مسترد کر دیے جائیں گے ۔ صرف وہی فرمیں حصہ لے سکیں گی جو ای پیڈ پر رجسٹرڈ ہیں۔خریدے جانے والے سامان میں پرمنڈ بائیو گریڈ ایبل پلاسٹک بیگ، سفید لٹھا (پی سی) عرض 56 انچ، امپورٹڈ پیپر، ڈارک گرین اور لائٹ گرین لٹھا، 80 گرام امپورٹڈ پیپر، لفافہ شیشہ طاقت، سفید گلیو، سیلنگ اور دیگر پریس آئٹمز شامل ہیں۔حکام کے مطابق کل تخمینہ لاگت 5کروڑ24لاکھ 875روپے ہے اور ٹینڈر میں دیے گئے نرخ 90 دن تک مؤثر ہوں گے ۔ تمام فرموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی تازہ بینک گارنٹی یا کال ڈیپازٹ بروقت ارسال کریں۔