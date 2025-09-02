صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا : پنجاب ٹیچرز یونین کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

  • ملتان
بورے والا (سٹی رپورٹر) پنجاب ٹیچرز یونین (امتیاز عباسی شہید گروپ) نے تحصیل بورے والا کی تنظیم سازی مکمل کر دی اور نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب منعقد کی۔ مرکزی صدر قاضی عمران۔۔۔

، مرکزی جنرل سیکرٹری عابد موسیٰ جتوئی اور چیئرپرسن میڈم عذرا عبدالحی کی منظوری سے نئے عہدیداران نامزد کیے گئے ۔ تقریب میں ممبر پنجاب اسمبلی چوہدری محمد یوسف کسیلیہ، سابق ایم پی اے سردار خالد محمود ڈوگر اور پروفیسر جاوید اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ نومنتخب عہدیداران نے صدر، جنرل سیکرٹری، نائب صدر اور دیگر اہم عہدے سنبھالے اور حلف اٹھایا۔

 

