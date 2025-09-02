نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم سیلاب متاثرین کی امداد کو روانہ
ملتان (لیڈی رپورٹر) دریائے چناب کے سیلاب متاثرین کی مالی اور طبی امداد کے لیے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم روانہ کردی گئی۔ ترجمان ڈاکٹر سجاد مسعود کے مطابق یہ ٹیم رحمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے دو آبہ۔۔۔
، بیٹھ اور بستی بھٹیاں کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں سرانجام دے گی۔ ٹیم میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈکس اور طلبہ شامل ہیں جو سیلاب زدگان کو خشک راشن اور ادویات فراہم کریں گے ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد فوری امداد کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں کی ضروریات کا جائزہ لینا اور آئندہ کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کرنا ہے ۔ انہوں نے عوام سے دعا اور تعاون کی اپیل کی تاکہ متاثرہ خاندانوں کے دکھ کم کیے جا سکیں۔