  • ملتان
جودھ پور :پیرا فورس سیلاب زدگان کی امداد کیلئے پہنچ گئے

جودھ پور (نمائندہ دنیا) وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی ہدایت پر، ڈپٹی کمشنر خانیوال سلمی سلیمان کی خصوصی نگرانی میں پیرا فورس کے جوان کبیروالا کے نواحی سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئے ۔۔۔۔

 ایس ڈی ای او پیرا فورس طاہر خان کھچی، محمد عمران باٹی اور دیگر اہلکار متاثرہ عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ متاثرہ افراد کا سامان، مویشی اور دیگر ضروریات زندگی بحفاظت منتقل کی جا رہی ہیں۔ پیرا فورس کے جوان رات گئے تک عوام کی مدد کرتے رہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت بھی نواحی علاقوں میں عوام کے ساتھ موجود رہے ۔ انتظامیہ کی ہدایات کے مطابق متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر جانے کی تلقین کی جا رہی ہے ۔

 

