سیلاب سے 20 بستیاں متاثر ، ریلیف کیمپس قائم :راشد اقبال
بورے والا (تحصیل رپورٹر،نمائندہ دنیا ) اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن (ر) راشد اقبال نے سیلاب کی موجودہ صورتحال اور ریسکیو آپریشن کے اعداد و شمار جاری کیے ۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 1 لاکھ 20 کیوسک سیلابی ریلے سے ساہوکا اور۔۔۔
گردونواح کی 20 بستیاں متاثر ہوئیں، 28 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور 8 ہزار سے زائد مویشیوں کو بچایا گیا۔ متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں کھانے ، میڈیکل سہولیات اور جانوروں کے لیے چارہ فراہم کیا جا رہا ہے ۔ گزشتہ روز متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا گیا۔