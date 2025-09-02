صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دفتری امور میں مداخلت ،میونسپل کمیٹی کے ملازمین کا احتجاج

  • ملتان
دفتری امور میں مداخلت ،میونسپل کمیٹی کے ملازمین کا احتجاج

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) میونسپل کمیٹی خانیوال کے ملازمین ٹرانسفر ہونیوالے اہلکار کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ۔ بلدیہ سے ریسکیو آفس میں تبادلہ ہونے والا ارشد بلدیہ خانیوال کے دفتری امور میں مبینہ طور پر بے جا مداخلت کرتا ہے۔۔۔

جس سے دفتر کا ماحول متاثر ہورہا ہے ۔ اس موقع پر ایمپلائیز یونین انقلاب گروپ کے صدر جہانزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ارشد کے خلاف پہلے ہی سیکرٹری بلدیہ اور ڈی جی بلدیہ پنجاب کے پاس انکوائری چل رہی ہے ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ارشد سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بلدیہ ملازمین پر دباؤ ڈال رہا ہے اور انہیں ہراساں کرتا ہے ۔ ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب اور ڈی جی لوکل گورنمنٹ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ارشد کے خلاف جاری انکوائری کو جلد مکمل کیا جائے اور مداخلت پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ملازمین پرسکون ماحول میں اپنے فرائض انجام دے سکیں۔

 

