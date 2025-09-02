صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
بھارت کی آبی جارحیت نے تباہی مچادی، صدف عادل جٹ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن و چیئرمین ٹائیگرز فورم چوہدری صدف عادل جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے ۔۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ مشکل اور دکھ کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جیالے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو فوری طور پر متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہیں جن سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ منصوبہ بندی ناگزیر ہے ۔

 

