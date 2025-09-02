گھریلو جھگڑے پر تشدد،2زخمی کمرہ سے 2 لاکھ چوری
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ سٹی کوٹ ادو کے علاقے بالہ میں ماں شمیم بی بی اور بچوں پر عابد حسین کبیری، اختر حسین کہیری اور دو نامعلوم افراد نے ڈنڈے ، کلہاڑی اور پسٹل سے حملہ کیا۔۔۔
، جس سے ماریہ بی بی شدید زخمی ہو گئی اور ندیم کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ملزمان نے نقدی اور زیورات بھی چھین لیے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ دائرہ دین پناہ میں چک نمبر 525 ٹی ڈی اے کے رقبہ کمرہ سے دو لاکھ روپے کی چوری پر مقدمہ دفعات 380 اور 457 کے تحت درج کیا گیا، گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔