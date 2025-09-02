سمال ٹریڈرز چیمبر کا سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیوں کا اعلان
ملتان (لیڈی رپورٹر )چیمبر آف سمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب کا سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی، امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان۔۔۔۔
چیمبر آف سمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب کے صدر چودھری طارق کریم، جنرل سیکرٹری شیخ عامر سلیم اور سینئر نائب صدر عاطف غفار نے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں تاجر برادری سیلاب زدہ بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور متاثرین کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے چیمبر آف سمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔