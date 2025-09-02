صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلادالنبیؐ کی عظیم الشان محفل کا انعقاد

  • ملتان
میلادالنبیؐ کی عظیم الشان محفل کا انعقاد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) عظیم الشان محفل میلادالنبیؐ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت پیر سید ابرار شاہ نے کی جبکہ نقابت کے فرائض غلام قاسم چوہان نے سرانجام دیے ۔۔۔۔

محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری عبدالمجید نے کیا اور نعت رسول مقبولؐ مبشر شہزاد چشتی نے پیش کی۔ اس موقع پر مفتی نصیرالدین نصیر نے سیرت النبیؐ اور ولادت باسعادت کے موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوکر ہی دین و دنیا کی کامیابی ممکن ہے ۔ اس روح پرور تقریب میں عاشقانِ رسول درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے ۔ 

 

