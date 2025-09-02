صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستلج کا بند ٹوٹنے سے درجنوں خاندان مشکلات کا شکار

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی ) دریائے ستلج کے حفاظتی بند ٹوٹنے کے بعد آٹھ مواضعات میاں حاکم لکھا سیلدرہ مہرو بلوچ بھنڈی کھچی ڈایوانہ نون رقم شاہ اور باقر شاہ کے درجنوں خاندان مبینہ طور پر مشکلات سے دوچار ہیں متاثرین نے۔۔۔

 بتایا کہ وہ مبینہ طور پر تین دن سے کھلے آسمان تلے بھوک اور پیاس کے عالم میں پڑے ہیں خواتین بچے اور بوڑھے سخت اذیت میں ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ معذور افراد بھی ہیں جو اپنی مدد آپ چل کر 15 کلومیٹر دور دولت آباد سٹیڈیم میں قائم خیمہ بستی تک نہیں پہنچ سکتے ان کے مطابق اتنی دور خیمے لگانا سراسر زیادتی ہے مزید کہا گیا کہ نہ ہی انہیں کوئی ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی ہے اور نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے عملی امداد پہنچی ہے متاثرین نے کہا کہ بچوں خواتین اور بزرگوں کو خیمہ بستی تک کیسے لے جائیں مویشی بھی چارے کے بغیر تڑپ رہے ہیں اور لائیو سٹاک کی ٹیم ابھی تک یہاں نہیں پہنچی ،لڈن دولت آباد اسٹیڈیم پہنچی تو خیمہ بستی مبینہ طور پر سنسان اور خالی نظر آئی وہاں انتظامیہ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا صرف ایک دس سالہ بچہ وقاص دری بچھاتے دیکھا گیا اس نے بتایا کہ اُس کے والد اعجاز یہاں بطور چوکیدار ڈیوٹی پر مامور تھے لیکن مسلسل جاگنے کے باعث بیمار ہوگئے ہیں لہٰذا وہ ان کی جگہ پہرہ دے رہا ہے ۔

 

