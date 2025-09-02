ریسکیو 1122 کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف : ترجمان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) دریائے چناب اور راوی میں سیلابی صورتحال کے باعث خانیوال کے متاثرہ علاقوں میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے ریلیف آپریشنز جاری ہیں۔۔۔۔
ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم کی نگرانی میں امدادی ٹیمیں دن رات عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ترجمان کے مطابق اب تک ریسکیو ٹیموں نے بڑی تعداد میں مرد، خواتین، بچوں اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے ۔ ریسکیو 1122 کے جوان کشتیاں استعمال کرتے ہوئے مسلسل امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔