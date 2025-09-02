اجمل بھٹہ کا سیلاب متاثرین کی خدمت کرنے والوں کو خراج تحسین
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر و ڈی ایل ایف کے صدر محمد اجمل بھٹہ ایڈووکیٹ نے پنجاب میں جاری سیلابی تباہ کاریوں پر پاک فوج، پولیس، سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کے جانفشاں کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے۔۔۔
کہا کہ یہ مخلص اور بہادر افراد اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر متاثرہ علاقوں میں پھنسے خواتین، بچوں اور بزرگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعائے عاجزانہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور انہیں اپنی خاص رحمتوں میں محفوظ فرمائے ۔