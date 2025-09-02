صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاپ مالک کو بلیک میل کرنے پر ماں ، بیٹے اوروکیل پر مقدمہ

  • ملتان
شاپ مالک کو بلیک میل کرنے پر ماں ، بیٹے اوروکیل پر مقدمہ

وہاڑی(نمائندہ خصوصی )موبائل فون شاپ مالک کی قابل اعتراض ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کے الزام میں ماں بیٹے اور وکیل پر مقدمہ درج، تفصیل کے مطابق چک نمبر 97 ڈبلیو بی کے۔۔۔

 رہائشی موبائل شاپ مالک جواد اسلم نے بیوہ سے ایک موبائل فون کی مد میں 40 ہزار روپے لینے تھے ، خاتون نے بار بار مانگنے پر 18 اگست کو ادھار کی رقم دینے کے بہانے اسے گھر بلایا اور دعوت گناہ دی انکار پر شور مچا کر عزت برباد کرنے کی دھمکی دیکر قابل اعتراض حالت میں ویڈیو بنا لی،اگلے ہی روز بلیک میل کرکے ڈیڑھ لاکھ روپے لے لیے پھر ایک وکیل کو ساتھ ملا کر گواہان جنید اور عدنان ولی کی موجودگی میں ڈیڑھ لاکھ وصول کرکے قابل اعتراض ویڈیو مجھے بھیج کردی ساتھ ہی بلیک میلنگ جاری رکھتے ہوے بیوہ کے بیٹے زین نے بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ۔ میں نے تھانہ سٹی میں درخواست دی تو ڈیڑھ لاکھ روپیہ واپس کر دیا اب پھر سنگین دھمکیاں دی جارہی ہیں ،پولیس تھانہ سٹی نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں ملزموں نے بتایا کہ پنچائتی فیصلہ ہو چکا تھا ،اسٹامپ پیپر دینے تھانہ گئے تھے لیکن پولیس نے رشوت نہ ملنے پر جھوٹا مقدمہ بنایا عبوری ضمانت کروا لی ہے ۔

 

