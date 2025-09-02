نامعلوم افراد کا گھر میں گھس کر میاں ، بیوی پر حملہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) چکنمبر 566 ٹی ڈی اے کوٹ ادو روڈ پر نامعلوم افراد رات گئے ایک گھر میں داخل ہوئے اور میاں بیوی پر چاقو کے وار کر دیے ، جس سے دونوں شدید زخمی ہو گئے ۔۔۔۔
ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر بلال اور اس کی اہلیہ نور فاطمہ کو ابتدائی طبی امداد دی اور تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال چوک سرور شہید منتقل کیا۔ بلال کو سر اور گردن کے زخم آئے جبکہ نور فاطمہ کے چہرے ، ہاتھ اور دایاں انگوٹھا کٹ گیا۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے ۔