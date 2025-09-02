صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی تنظیمیں سیلاب متاثرین کی مدد کریں :راشد اکرام

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری شیخ راشد اکرام نے کہا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے مگر اسے مضبوط و منظم بنانے کے لیے ضروری ہے۔۔۔

 کہ سیلفی بیانیہ چھوڑ کر پارٹی کا اصل بیانیہ ‘‘روٹی، کپڑا اور مکان’’ عوام تک پہنچایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ دھڑوں، گروپوں اور ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہی ہم پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ فعال بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے پارٹی تنظیموں سے اپیل کی کہ مشکل وقت میں گھروں سے نکل کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔

 

