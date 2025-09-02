صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی کھلی کچہری، مسائل سنے

  • ملتان
ملتان(کرائم رپورٹر)ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری لگائی، مختلف افراد نے اپنی درخواستیں پیش کیں۔انہوں نے شہریوں کے مسائل سن کر متعلقہ افسروں کو فوری اقدامات کی ہدایات جاری کیں۔۔۔۔

ریجنل ڈائریکٹر نے افسروں کو حکم دیا کہ تمام درخواستوں پر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جلد کارروائی کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کو انصاف کی آسان رسائی دینا ہے جس سے ان کی مشکلات میں کمی آئے گی۔بشارت نبی نے کہا کہ عوام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کے کام ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے ،شہریوں نے اینٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے ۔ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ محکمہ اینٹی کرپشن حکومت پنجاب کی زیرو ٹالرنس پالیسی اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب کے ویژن پر سختی سے عمل پیرا ہے ، کرپشن کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے ۔

 

