صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا ہر کارکن ادارے کا قیمتی سرمایہ :عظمت علی

  • ملتان
میپکو کا ہر کارکن ادارے کا قیمتی سرمایہ :عظمت علی

ملتان (خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل چیف انجینئر جی ایس او میپکو ساہیوال سرکل عظمت علی خان نے کہا ہے کہ میپکو کا ہر کارکن ادارے کا قیمتی سرمایہ ہے اور ان کی محنت و کوشش سے ہی ادارہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسر و ملازمین کو سراہا جارہا ہے تاکہ انہیں مزید لگن اور خلوص کے ساتھ ذمہ داریاں انجام دینے کا حوصلہ ملے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جی ایس او ساہیوال سرکل میں منعقدہ تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈینگی ایس او پیز خلاف ورزیاں ، آرڈی اے نے 28 عمارتیں سیل کردیں

بارشوں سے قبل تمام حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

جرائم کی شرح میں خاطرخواہ کمی لائی گئی:آئی جی اسلام آباد

سی سی بی:صفائی ٹیکس 300، پانی بل میں 100فیصد اضافہ

پولیس موبائل خدمت مرکزآج کوری دو لال میں خدمات فراہم کے گا

تمام محکموں کو میلادالنبیؐ کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر