میپکو کا ہر کارکن ادارے کا قیمتی سرمایہ :عظمت علی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل چیف انجینئر جی ایس او میپکو ساہیوال سرکل عظمت علی خان نے کہا ہے کہ میپکو کا ہر کارکن ادارے کا قیمتی سرمایہ ہے اور ان کی محنت و کوشش سے ہی ادارہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسر و ملازمین کو سراہا جارہا ہے تاکہ انہیں مزید لگن اور خلوص کے ساتھ ذمہ داریاں انجام دینے کا حوصلہ ملے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جی ایس او ساہیوال سرکل میں منعقدہ تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔