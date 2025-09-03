میپکو نے سیلاب زدہ 70ہزار صارفین کی بجلی بند کی
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو نے جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں 70 ہزار صارفین کی بجلی عارضی طور پر بند کردی۔ سیلابی پانی میں اضافے کے باعث 125 فیڈرز کی 228 برانچز متاثر ہوئیں جبکہ 1776 بستیاں زیر آب آگئیں۔
اس دوران مختلف استعداد کار کے 2915 ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمرز زیر آب آنے پر محفوظ کرلئے گئے اور 146 ہائی ٹینشن و لو ٹینشن پولز کو بھی نقصان پہنچا۔میپکو ترجمان کے مطابق ریجن میں صارفین کی کل تعداد تقریباً 6 لاکھ 91 ہزار ہے جن میں سے صرف 69 ہزار 580 صارفین یعنی 2.43 فیصد کی بجلی سیفٹی ایس او پیز کے تحت بند کی گئی۔چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر ہیڈکوارٹر میں قائم فلڈ کنٹرول روم سے بجلی فراہمی کی صورتحال کی مانیٹرنگ کی جارہی ہے جبکہ متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کردیئے گئے ہیں جہاں میپکو کا عملہ چوبیس گھنٹے خدمات انجام دے رہا ہے ۔ ترجمان نے بتایا کہ صرف ضلع ملتان میں 14 فیڈرز سے منسلک 292 آبادیوں کو بجلی فراہم کرنے والی 35 برانچز متاثر ہوئیں۔ اسی طرح ضلع پاکپتن، ساہیوال، بہاولنگر، وہاڑی، بہاولپور، لودہراں، خانیوال، رحیم یار خان، مظفرگڑھ، کوٹ ادو اور راجن پور کے کئی فیڈرز پر بجلی فراہمی معطل ہوئی ہے ۔جنرل منیجر آپریشن محمد اکرم سیال اور انچارج پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر عرفان بشیر نے صورتحال کا جائزہ لیا اور تمام ایس ایز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔